SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 776,50
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or gagnent après la baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 septembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse après que la Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage et a indiqué qu'elle abaisserait régulièrement les coûts d'emprunt pour le reste de l'année

** L'or au comptant XAU= atteint un niveau record de 3 707,40 dollars l'once après l'annonce de la Fed; en dernier lieu, il a légèrement baissé

** L'or gagne souvent en attrait lorsque les taux d'intérêt baissent, car des rendements plus faibles réduisent le coût d'opportunité de la détention d'un actif sans rendement

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en légèrehausse et Barrick Mining ABX.TO en hausse de 3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 1,2 %, Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse d'environ 2 % chacune

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse marginale

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
210,900 CAD TSX +0,64%
ANGLOGOLD ASH
64,525 USD NYSE -1,65%
BARRICK MINING
40,605 CAD TSX +2,25%
GOLD FIELDS
32,400 EUR Tradegate -0,31%
GOLD FIELDS SP ADR
38,220 USD NYSE -0,44%
HARMONY GOLD MIN
12,500 EUR Tradegate +0,81%
HARMONY GOLD SP ADR
14,985 USD NYSE -0,07%
KINROSS GOLD
30,990 CAD TSX -0,90%
NEWMONT
78,480 USD NYSE -0,71%
Or
3 659,52 USD Six - Forex 1 -0,82%
SIBANYE SP ADR
8,660 USD NYSE +0,52%
SIBANYE STILLW
1,785 EUR Tradegate -2,19%
SIBANYE STILLW
2,1600 USD OTCBB -1,82%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
