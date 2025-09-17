Les mineurs d'or gagnent après la baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 septembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse après que la Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage et a indiqué qu'elle abaisserait régulièrement les coûts d'emprunt pour le reste de l'année

** L'or au comptant XAU= atteint un niveau record de 3 707,40 dollars l'once après l'annonce de la Fed; en dernier lieu, il a légèrement baissé

** L'or gagne souvent en attrait lorsque les taux d'intérêt baissent, car des rendements plus faibles réduisent le coût d'opportunité de la détention d'un actif sans rendement

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en légèrehausse et Barrick Mining ABX.TO en hausse de 3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 1,2 %, Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse d'environ 2 % chacune

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse marginale