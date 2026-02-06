 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or et d'argent gagnent en raison de la fermeté des prix des métaux précieux
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or et d'argent sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix des métaux précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 1,8 % à 4 864,99 $ l'once et l'argent au comptant XAG= augmente de 4,8 % à 74,26 $ l'once

** Les prix de l'or et de l'argent ont grimpé alors que la déroute des actions mondiales a augmenté la demande de valeurs refuges, avec une volatilité accrue qui a incité l'opérateur boursier américain CME à augmenter à nouveau les marges sur les métaux précieux pour atténuer les risques

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont augmenté de 1,3 % et ~2 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 4,7% et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 2,3%

** Harmony Gold HMY.N gagne 5% et Sibanye Stillwater

SBSW.N augmente de 4,4%

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N gagne 1,2% et Coeur Mining CDE.N gagne 3,8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N augmentent légèrement, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N ajoute 1,2% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne 1,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
262,065 CAD TSX -5,50%
AGNICO EAGLE MIN
191,280 USD NYSE -3,72%
ANGLOGOLD ASH
98,720 USD NYSE -2,16%
Argent
74,06 USD Six - Forex 1 +4,46%
BARRICK MINING
60,790 CAD TSX -7,53%
COEUR MINING
19,310 USD NYSE -7,03%
ENDEAVOUR SILVER
14,630 CAD TSX -9,97%
ENDEAVOUR SILVER
10,435 USD NYSE -12,16%
GOLD FIELDS
44,200 EUR Tradegate +5,74%
GOLD FIELDS SP ADR
50,610 USD NYSE -3,73%
HARMONY GOLD MIN
17,400 EUR Tradegate +5,45%
HARMONY GOLD SP ADR
19,610 USD NYSE -7,63%
HECLA MINING
21,550 USD NYSE -6,83%
KINROSS GOLD
43,090 CAD TSX -4,46%
KINROSS GOLD
31,430 USD NYSE -4,76%
NEWMONT
108,720 USD NYSE -6,96%
Or
4 869,78 USD Six - Forex 1 +1,96%
SIBANYE SP ADR
15,570 USD NYSE -9,34%
SIBANYE STILLW
3,390 EUR Tradegate +3,99%
SIBANYE STILLW
3,8700 USD OTCBB -9,37%
SILVERCORP METAL
13,370 CAD TSX -8,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Société Générale: résultats records en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 11:54 

    La banque Société Générale , en difficulté en 2023, a remonté la pente depuis l'arrivée à sa tête d'un nouveau directeur général, Slawomir Krupa, qui peut se targuer de voir le groupe atteindre des records en 2025 sur les revenus et le bénéfice net. "La transformation ... Lire la suite

  • Cette photo diffusée par le ministère omanais des Affaires étrang-res montre le ministre (D) recevant les envoyés américains Steve Witkoff (C) et Jared Kushner (G) à l'ouverture de négociations irano-américaines à Mascate, le 6 février 2026 ( Omani Foreign Ministry / Handout )
    L'Iran et les Etats-Unis ont entamé des pourparlers à Oman
    information fournie par AFP 06.02.2026 11:54 

    L'Iran et les Etats-Unis ont engagé vendredi à Oman des pourparlers que Téhéran veut limiter à son programme nucléaire, Washington laissant toujours planer la menace d'une action militaire en cas d'échec de la diplomatie. Le gouvernement iranien a annoncé en fin ... Lire la suite

  • Des conscrits finlandais en tenue de camouflage installent des mines à Kajaani, en Finlande, le 3 février 2026 ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    Dans la forêt finlandaise, l'armée réapprend à poser des mines
    information fournie par AFP 06.02.2026 11:52 

    Agenouillé dans la neige, le jeune conscrit tire entre deux arbres le fil qui, s'il est rompu, déclenchera la charge explosive dissimulée vingt mètres plus loin: à peine sortie du traité les interdisant, l'armée finlandaise s'entraîne à poser des mines antipersonnels, ... Lire la suite

  • Le président bolivien Rodrigo Paz au Panama le 28 janvier 2026. ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Trafic de drogue, énergies propres... : l'UE annonce une coopération de plusieurs millions d'euros avec la Bolivie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.02.2026 11:51 

    Depuis l'arrivée au pouvoir du président bolivien Rodrigo Paz en novembre dernier, les relations avec l'Europe et les Etats-Unis sont redevenues une priorité. Une "nouvelle phase". Une délégation de l'Union européenne a annoncé un programme de coopération de plusieurs ... Lire la suite

