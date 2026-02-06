Les mineurs d'or et d'argent gagnent en raison de la fermeté des prix des métaux précieux

6 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or et d'argent sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix des métaux précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 1,8 % à 4 864,99 $ l'once et l'argent au comptant XAG= augmente de 4,8 % à 74,26 $ l'once

** Les prix de l'or et de l'argent ont grimpé alors que la déroute des actions mondiales a augmenté la demande de valeurs refuges, avec une volatilité accrue qui a incité l'opérateur boursier américain CME à augmenter à nouveau les marges sur les métaux précieux pour atténuer les risques

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont augmenté de 1,3 % et ~2 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 4,7% et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 2,3%

** Harmony Gold HMY.N gagne 5% et Sibanye Stillwater

SBSW.N augmente de 4,4%

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N gagne 1,2% et Coeur Mining CDE.N gagne 3,8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N augmentent légèrement, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N ajoute 1,2% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne 1,4%