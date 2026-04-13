Les mineurs d'or en baisse, les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran réduisant les espoirs de réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions de sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis sont en baisse en début de marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,6% à 4 719,54 $ l'once

** Les prix des lingots diminuent alors que les craintes renouvelées d'un conflit plus large au Moyen-Orient, encouragées par l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran, ont stimulé les prix du pétrole, alimenté les craintes d'inflation et réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette année

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N chutent respectivement de 2 % et 1,7 %

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N sont tous deux en baisse de 1,4 % et Harmony Gold

HMY.N recule d'environ 2 %

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO plonge de 1,2% et Kinross Gold KGC.N K.TO glisse de 1,6%