Les mineurs d'or en baisse, les prix de l'or étant en recul en raison de la vigueur du dollar américain
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant le marché, suivant le déclin des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,5% à 4 918,65 $ l'once, après avoir perdu plus de 2% plus tôt dans la session

** Les prix de l'or sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine, sous la pression d'un dollar américain plus fort, alors que les investisseurs suivaient les indices géopolitiques et la politique monétaire de la Réserve Fédérale

** L'indice du dollar américain .DXY a augmenté de 0,2% par rapport à un panier de devises, rendant le lingot plus cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement de 3,7 % et de 2,9 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater

SBSW.N perdent entre ~4% et ~7%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N perdent chacun 3%

Cryptoactif

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
295,070 CAD TSX +5,53%
AGNICO EAGLE MIN
216,750 USD NYSE +5,65%
ANGLOGOLD ASH
109,890 USD NYSE +4,96%
BARRICK MINING
65,320 CAD TSX +5,63%
GOLD FIELDS
44,800 EUR Tradegate -2,61%
GOLD FIELDS SP ADR
54,650 USD NYSE +4,77%
HARMONY GOLD MIN
17,150 EUR Tradegate -1,44%
HARMONY GOLD SP ADR
20,995 USD NYSE +6,57%
KINROSS GOLD
46,870 CAD TSX +6,33%
KINROSS GOLD
34,390 USD NYSE +6,24%
NEWMONT
125,820 USD NYSE +6,53%
Or
4 932,60 USD Six - Forex 1 -1,20%
SIBANYE SP ADR
17,215 USD NYSE +7,33%
SIBANYE STILLW
3,480 EUR Tradegate +1,46%
SIBANYE STILLW
4,3800 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

