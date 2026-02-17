Les mineurs d'or en baisse, les prix de l'or étant en recul en raison de la vigueur du dollar américain

17 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant le marché, suivant le déclin des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,5% à 4 918,65 $ l'once, après avoir perdu plus de 2% plus tôt dans la session

** Les prix de l'or sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine, sous la pression d'un dollar américain plus fort, alors que les investisseurs suivaient les indices géopolitiques et la politique monétaire de la Réserve Fédérale

** L'indice du dollar américain .DXY a augmenté de 0,2% par rapport à un panier de devises, rendant le lingot plus cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement de 3,7 % et de 2,9 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater

SBSW.N perdent entre ~4% et ~7%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N perdent chacun 3%