Les mineurs d'or en baisse, les prix de l'or étant en recul en raison de la fermeté du dollar américain

22 août - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'or sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,4 % à 3 326,35 $ l'once, en raison d'un dollar américain plus ferme, les marchés attendant le discours de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium annuel de Jackson Hole pour en savoir plus sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed

** L'indice du dollar .DXY a atteint son plus haut niveau en près de deux semaines, les investisseurs ayant réduit les attentes d'une baisse des taux de la Fed en septembre USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en baisse marginale et Barrick Mining ABX.TO B.N en baisse d'environ 1 %

** Les mineurs sud-africains AngloGold Ashanti AU.N en baisse de 3,2%, Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,6% et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 1,5%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en baisse marginale et Kinross Gold K.TO KGC.N en baisse de ~1%