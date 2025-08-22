 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 958,43
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or en baisse, les prix de l'or étant en recul en raison de la fermeté du dollar américain
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'or sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,4 % à 3 326,35 $ l'once, en raison d'un dollar américain plus ferme, les marchés attendant le discours de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium annuel de Jackson Hole pour en savoir plus sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed

** L'indice du dollar .DXY a atteint son plus haut niveau en près de deux semaines, les investisseurs ayant réduit les attentes d'une baisse des taux de la Fed en septembre USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en baisse marginale et Barrick Mining ABX.TO B.N en baisse d'environ 1 %

** Les mineurs sud-africains AngloGold Ashanti AU.N en baisse de 3,2%, Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,6% et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 1,5%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en baisse marginale et Kinross Gold K.TO KGC.N en baisse de ~1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
189,590 CAD TSX +1,47%
AGNICO EAGLE MIN
136,240 USD NYSE +1,17%
ANGLOGOLD ASH
54,820 USD NYSE +2,03%
BARRICK MINING
35,510 CAD TSX +2,99%
HARMONY GOLD MIN
13,750 EUR Tradegate +1,10%
HARMONY GOLD SP ADR
15,910 USD NYSE +2,65%
KINROSS GOLD
27,140 CAD TSX +2,45%
KINROSS GOLD
19,520 USD NYSE +2,31%
NEWMONT
70,085 USD NYSE +1,60%
Or
3 330,19 USD Six - Forex 1 -0,26%
SIBANYE SP ADR
8,215 USD NYSE +2,88%
SIBANYE STILLW
1,735 EUR Tradegate -2,25%
SIBANYE STILLW
2,0000 USD OTCBB -0,99%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

