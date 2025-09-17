Les mineurs d'or en baisse, les prix de l'or étant à la baisse avant le verdict de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7% à 3 667,51 $/once, après avoir atteint un record de 3 702,95 $/once mardi

** Le prix de l'or a reculé par rapport au niveau record atteint lors de la session précédente, alors que les investisseurs ont bloqué leurs profits et qu'un dollar américain plus ferme a pesé sur les prix avant la décision politique de la Réserve fédérale plus tard dans la journée

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en baisse de 1,5% et Barrick Mining ABX.TO B.N en baisse de 1,8%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en baisse de 3%, Harmony Gold HMY.N en baisse de 2,5%, AngloGold Ashanti

AU.N en baisse de ~2% et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 2,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N ont chacun baissé de 1,6%