 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or chutent suite à la baisse du prix des lingots
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis sont en baisse avant l'ouverture du marché, suivant le recul des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,4% à 4 324,47 $ l'once

** Les prix de l'or baissent alors que le renforcement du dollar pèse sur le sentiment, tandis que les investisseurs restent prudents à la veille de la publication des données sur l'inflation américaine qui pourraient influencer l'orientation de la politique de la Réserve Fédérale

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en baisse de 1,1% et Barrick Mining B.N en baisse marginale

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N en baisse marginale, Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 1,1% et Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,8%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N en baisse marginale

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
230,980 CAD TSX +0,80%
AGNICO EAGLE MIN
167,480 USD NYSE +0,56%
ANGLOGOLD ASH
84,560 USD NYSE +0,58%
BARRICK MINING
60,000 CAD TSX +1,63%
GOLD FIELDS
39,000 EUR Tradegate +3,45%
GOLD FIELDS SP ADR
44,620 USD NYSE +1,87%
HARMONY GOLD MIN
17,200 EUR Tradegate -2,55%
HARMONY GOLD SP ADR
20,675 USD NYSE +2,17%
KINROSS GOLD
38,550 CAD TSX +0,68%
KINROSS GOLD
27,965 USD NYSE +0,50%
NEWMONT
99,450 USD NYSE +1,46%
Or
4 321,75 USD Six - Forex 1 -0,40%
SIBANYE SP ADR
13,935 USD NYSE +1,72%
SIBANYE STILLW
2,920 EUR Tradegate +0,34%
SIBANYE STILLW
3,5000 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank