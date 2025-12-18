Les mineurs d'or chutent suite à la baisse du prix des lingots

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis sont en baisse avant l'ouverture du marché, suivant le recul des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,4% à 4 324,47 $ l'once

** Les prix de l'or baissent alors que le renforcement du dollar pèse sur le sentiment, tandis que les investisseurs restent prudents à la veille de la publication des données sur l'inflation américaine qui pourraient influencer l'orientation de la politique de la Réserve Fédérale

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en baisse de 1,1% et Barrick Mining B.N en baisse marginale

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N en baisse marginale, Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 1,1% et Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,8%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N en baisse marginale