Les mineurs d'or chutent en début de marché en raison de la baisse des prix de l'or

2 février - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis chutent en début de marché après la chute des prix de l'or

** L'or au comptant XAU= a baissé de 3,5 % à 4 640,72 $ après que la principale bourse de matières premières CME a augmenté les exigences de marge

** Le prix de l'or a connu sa plus forte baisse en une journée depuis décembre 1982, chutant de plus de 9% après que l'ancien gouverneur de la Fed, Kein Warsh, ait été choisi comme nouveau président.

** Newmont NEM.N en baisse de 3,3%

** Les mineurs canadiens Barrick Mining B.N ABX.TO en baisse de 4,2%, Kinross Gold KGC.N K.TO en baisse de 4,2%, Agnico Eagle AEM.N AEM.TO en baisse de 4,5%

** Les minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N GFIJ.J baisse de 3,2%; AngloGold Ashanti AU.N chute de 3,1%; Harmony Gold HMY.N HARJ.J baisse de 3,2%; Sibanye Stillwater

SBSW.N SSWJ.J perd 2,3%

** SPDR Gold shares ETF GLD.N en baisse de 3%, l'ETF a gagné 72% au cours des douze derniers mois