Les mineurs d'or chutent en début de marché en raison de la baisse des prix de l'or
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis chutent en début de marché après la chute des prix de l'or

** L'or au comptant XAU= a baissé de 3,5 % à 4 640,72 $ après que la principale bourse de matières premières CME a augmenté les exigences de marge

** Le prix de l'or a connu sa plus forte baisse en une journée depuis décembre 1982, chutant de plus de 9% après que l'ancien gouverneur de la Fed, Kein Warsh, ait été choisi comme nouveau président.

** Newmont NEM.N en baisse de 3,3%

** Les mineurs canadiens Barrick Mining B.N ABX.TO en baisse de 4,2%, Kinross Gold KGC.N K.TO en baisse de 4,2%, Agnico Eagle AEM.N AEM.TO en baisse de 4,5%

** Les minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N GFIJ.J baisse de 3,2%; AngloGold Ashanti AU.N chute de 3,1%; Harmony Gold HMY.N HARJ.J baisse de 3,2%; Sibanye Stillwater

SBSW.N SSWJ.J perd 2,3%

** SPDR Gold shares ETF GLD.N en baisse de 3%, l'ETF a gagné 72% au cours des douze derniers mois

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
258,840 CAD TSX -10,82%
AGNICO EAGLE MIN
190,435 USD NYSE -11,58%
ANGLOGOLD ASH
92,810 USD NYSE -13,33%
BARRICK MINING
62,240 CAD TSX -11,33%
GOLD FIELDS
42,500 EUR Tradegate +1,19%
GOLD FIELDS SP ADR
50,095 USD NYSE -14,54%
HARMONY GOLD MIN
17,600 EUR Tradegate -1,12%
HARMONY GOLD SP ADR
21,335 USD NYSE -12,95%
KINROSS GOLD
42,880 CAD TSX -13,06%
KINROSS GOLD
31,530 USD NYSE -13,84%
NEWMONT
112,320 USD NYSE -11,50%
Or
4 751,62 USD Six - Forex 1 -2,34%
SIBANYE SP ADR
16,885 USD NYSE -15,51%
SIBANYE STILLW
3,510 EUR Tradegate +0,86%
SIBANYE STILLW
4,2450 USD OTCBB -16,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
    il ne faut pas sur réagir au mouvement des mines car leur prix de vente du physique ne repose pas sur le prix spot ! leur majorité de production est hedgé pour sécuriser leur CA !

