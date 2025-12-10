Les mineurs d'or chutent alors que les prix de l'or s'affaiblissent avant la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,4 % à 4 191,66 $ l'once

** Les prix de l'or glissent alors que les investisseurs ont pris des bénéfices avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et les remarques du président Jerome Powell plus tard dans la journée

** Newmont NEM.N en baisse de 2,1%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N baissent entre ~1% et 2,9%

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO plonge de ~2%