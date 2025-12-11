Est-ce le moment d’investir dans Meta ?

Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

Depuis 2023, l'action de l'entreprise Meta Platforms connaît une forte croissance : +194 % en 2023, +65 % en 2024 et +9 % en 2025 jusqu'à présent. Cette performance peut-elle continuer en 2026 ? Quelles sont les perspectives de croissance de l'action Meta en 2026 ? Est-ce le bon moment pour investir dans Meta Platforms ? Le courtier en ligne ActivTrades partage son analyse de l'action Meta 2026 dans cet article.

Quels sont les derniers résultats et nouveautés de Meta pour 2026 ?

Meta a présenté pour le troisième trimestre 2025 des résultats contrastés : un chiffre d'affaires record, mais un bénéfice fortement pénalisé par une charge exceptionnelle. L'entreprise Meta compte 3,5 milliards de personnes utilisant au moins une application quotidiennement, un chiffre notamment dû à Instagram qui vient de franchir une étape importante en comptabilisant 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois.

L'entreprise Meta a généré 51,24 milliards de dollars de revenus au T3 2025 (+ 26 % par rapport a 2024 et au-dessus des attentes), mais son bénéfice par action est tombé à 1,05 $ en raison d'une charge fiscale unique de près de 16 milliards. Sans cet élément non-récurrent, le BPA aurait atteint 7,25 $ (en hausse par rapport au 6,03 $ de 2024). Les impressions publicitaires sur l'ensemble des apps ont augmenté de 14 % sur le trimestre avec une hausse du prix moyen des publicités de 10 % sur la période.

La société Meta a également relevé ses prévisions de dépenses pour 2025, désormais attendues entre 116 et 118 milliards de dollars, et anticipe une hausse encore plus marquée en 2026, portée principalement par l'augmentation des investissements dans l'infrastructure, le cloud et l'amortissement des capacités IA.

Parmi les nouveautés majeures de 2026, l'entreprise Meta accélère dans l'automatisation publicitaire grâce à l'intelligence artificielle. L'entreprise développe un agent capable de générer une campagne complète à partir d'une simple image et d'un budget, en prenant en charge la création de visuels, de vidéos, des textes et l'optimisation du ciblage.

Mark Zuckerberg anticipe une transformation profonde du secteur grâce à cet objectif d'automatisation totale d'ici fin 2026. Il imagine des publicités entièrement personnalisées en temps réel, s'ajustant au profil et à la localisation spécifiques de chaque utilisateur. Cette évolution pourrait permettre à des millions de petites entreprises de produire des campagnes publicitaires efficaces sans expertise technique, ce qui élargirait encore la base d'annonceurs et renforcerait les revenus publicitaires du groupe américain.

Comment l'entreprise Meta intègre-t-elle l'IA dans son modèle commerciale ?

L'intelligence artificielle est devenue le moteur central du modèle commercial de l'entreprise Meta. Elle ne se contente plus d'intégrer l'IA comme un outil d'optimisation : elle en fait l'architecture même de sa croissance future, en transformant à la fois son activité publicitaire, son offre à destination des entreprises et l'expérience utilisateur sur ses plateformes.

La publicité, qui représente l'immense majorité des revenus du groupe, est le premier domaine bouleversé par cette transition. L'entreprise Meta a fait évoluer ses systèmes de ciblage publicitaire vers un nouveau modèle génératif, le GEM, conçu pour renforcer la pertinence des recommandations publicitaires.

Depuis son déploiement, plus tôt cette année, cette approche a amélioré les taux de conversion, avec une progression mesurée au deuxième trimestre de 5 % sur Instagram et de 3 % sur le fil d'actualité Facebook. Chaque gain d'efficacité se traduit mécaniquement par une valorisation accrue pour les annonceurs et, in fine, par une hausse du chiffre d'affaires de Meta. L'entreprise a aussi pour projet d'automatiser entièrement la création de publicités sur ces plateformes grâce à l'IA d'ici la fin de l'année 2026.

L'IA devient également un levier stratégique pour améliorer l'engagement au sein des applications de l'entreprise Meta. Les avancées du moteur de recommandation ont notamment contribué au troisième trimestre 2025 à une hausse du temps passé de 5 % sur Facebook et de 10 % sur Threads, confirmant la capacité de l'entreprise à stimuler l'activité des utilisateurs et, en conséquence, à accroître son potentiel publicitaire.

En parallèle, Meta poursuit sa stratégie à long terme autour des technologies immersives, notamment via sa division Reality Labs (RL). Les investissements dans le metaverse et dans les dispositifs de réalité augmentée et virtuelle — comme les lunettes Meta AI Ray-Ban Meta ou Oakley Meta Vanguard — s'inscrivent dans cette volonté d'intégrer l'IA dans des expériences plus interactives et plus immersives.

Jusqu'où peut monter l'action Meta en 2026 ? Analyse technique et avis

Créée en 2004, Meta a fait son entrée sur les marchés publics le 18 mai 2012. Lors de cette opération, considérée comme l'une des plus importantes du secteur technologique aux États-Unis à l'époque, l'entreprise a levé 16 milliards de dollars sur la base d'une action à 38 $, établissant alors un record historique. Portée par un engouement médiatique massif, l'Introduction en Bourse de Meta avait suscité des attentes considérables, mais les premiers mois se sont révélés décevants : le titre a rapidement reculé, chutant de plus de moitié dès août 2012.

Après ces débuts difficiles, l'action Meta a pourtant inversé la tendance et entamé une progression remarquable, ne connaissant que deux années de repli depuis son entrée en bourse : 2018 (-25 %) et 2022 (-64 %). Cette dynamique haussière l'a menée à un sommet historique dépassant 796 $ en août 2025, soit une envolée de plus de 1 793 % par rapport au prix de son IPO.

Depuis ce point haut, l'action Meta a toutefois reculé d'environ 20 %. Les investisseurs se montrent plus prudents, estimant que la hausse rapide des valeurs technologiques, ces dernières années, pourrait avoir atteint des niveaux excessifs. Les inquiétudes liées aux valorisations américaines et à la possibilité d'une bulle autour de l'intelligence artificielle alimentent une volatilité accrue sur le titre, surtout lorsque les marchés sont au plus haut.

Les perspectives pour 2026 divisent les analystes. La montée des coûts liés à l'IA pèse sur les marges, alors même que les anticipations de croissance restent solides. Plusieurs grandes banques ont abaissé leurs objectifs de cours après la publication des résultats de l'entreprise Meta fin octobre : Bank of America de 900 à 810 $, Mizuho de 925 à 815 $, Morgan Stanley de 850 à 820 $ et Deutsche Bank de 930 à 880 $. À l'inverse, UBS a relevé son objectif de 900 à 915 $.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Meta

Source : TradingView

Source : TradingView

Sur le graphique hebdomadaire, l'action Meta évolue au-dessus du nuage Ichimoku depuis avril 2023, période durant laquelle le titre avait franchi durablement cette zone pour s'engager dans une tendance haussière prolongée. Cette dynamique s'est toutefois essoufflée autour de 740 $ en février 2025 pour laisser place à une correction marquée d'environ 35 %. Le cours de l'action Meta est alors revenu à l'intérieur du nuage et a atteint en avril 2025 un point bas proche de ses niveaux d'août 2024.

À partir de ce creux, l'action Meta a rebondi avec vigueur, récupérant l'intégralité de sa baisse et inscrivant un nouveau record au-delà de 796 $ en août 2025, soit une progression de plus de 65 % depuis le point bas. En septembre, une nouvelle phase de repli a ramené l'action à plus de 26 % sous ses sommets, jusqu'à toucher la borne inférieure du nuage mi-novembre, avant qu'un rebond net ne ramène le titre au-dessus de cette zone d'équilibre.

Actuellement, l'action Meta évolue autour d'un niveau majeur, proche de 640 $. La capacité du titre à retrouver une tendance haussière durable dépendra de son comportement dans les prochaines semaines et de son maintien au-dessus du nuage Ichimoku. Les résistances situées autour de 670 et 690 $ constitueront les premiers seuils décisifs à franchir. L'indicateur RSI, en repli et sous sa moyenne mobile, reste néanmoins proche de la zone neutre des 50. En cas de nouvelle baisse, les supports situés autour de 590 et 577 $ seront les niveaux à surveiller.

Faut-il investir dans l'action META en 2026 ? Avis ActivTrades

La solidité des revenus publicitaires et la stabilité de la base d'utilisateurs restent deux atouts majeurs pour l'entreprise Meta. Toutefois, l'envolée des dépenses liées à l'infrastructure et à l'IA suscite des interrogations légitimes quant à la discipline financière du groupe et à la capacité de ces investissements à générer un retour mesurable à moyen terme.

L'intelligence artificielle est désormais au cœur du modèle économique de Meta. Elle soutient la croissance publicitaire, facilite la création automatisée de campagnes, améliore l'engagement sur l'ensemble des plateformes et alimente le développement de technologies immersives.

L'entreprise Meta construit ainsi un nouveau modèle économique profondément transformé, où l'IA constitue à la fois un moteur de performance et un pilier stratégique. Mais cette ambition a un coût élevé : pour rester compétitif, le groupe doit maintenir un rythme d'investissement soutenu, ce qui alimente les doutes de certains investisseurs quant à la pérennité de cette trajectoire.

Les prévisions d'investissements pour 2025 illustrent clairement cette dynamique d'escalade. Annoncée en début d'année entre 60 et 65 milliards de dollars, la fourchette a été relevée à 66-72 milliards, puis ajustée de nouveau à 70-72 milliards lors des résultats du troisième trimestre. Cette hausse constante témoigne de l'intensité de la course à l'IA dans laquelle Meta est engagée.

Face à ce contexte, une stratégie d'investissement progressive et prudente paraît la plus adaptée sur l'action Meta. Le potentiel de hausse reposera largement sur la capacité de l'entreprise Meta à démontrer, entre 2026 et 2027, que ses investissements massifs dans l'IA se traduisent réellement par une accélération de la croissance et une amélioration durable de la rentabilité.

Les investisseurs doivent néanmoins garder à l'esprit les risques qui entourent le secteur : volatilité structurelle des valeurs technologiques, incertitudes réglementaires liées à l'IA, pressions concurrentielles accrues et évolution rapide des attentes des utilisateurs, autant de facteurs qui pourraient limiter la capacité de Meta à maintenir sa position de leader et à concrétiser pleinement ses ambitions.

5 raisons d'acheter l'action Meta en Bourse en 2026

Position dominante dans la publicité numérique

Écosystème d'applications massif avec plusieurs milliards d'utilisateurs

Fondamentaux solides

Croissance soutenue de ses revenus

Distribution de dividendes depuis 2024

5 raisons de ne pas investir dans l'action Meta en Bourse en 2026

Pertes cumulées de Reality Labs

Risques réglementaires, notamment en matière de protection des données, d'antitrust et de modération de contenu

Monétisation directe de l'IA encore incertaine au-delà de l'optimisation publicitaire existante

Volatilité du titre liée aux inquiétudes sur les valorisations tech

Risques liés à l'automatisation et à la qualité des contenus générés par l'IA

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse