Les mineurs d'or chutent alors que les données américaines chaudes soulèvent le dollar
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la chute des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,6% à 3 334,19 $ l'once

** Le prix de l'or a baissé alors que les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, et la baisse des demandes d'allocations chômage ont stimulé le dollar et les rendements du Trésor, réduisant ainsi les chances d'une réduction importante des taux d'intérêt en septembre

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont chacune baissé de façon marginale

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N baissent de 1 % à 1,7 %

** Les minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO en baisse de 0,7%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
182,860 CAD TSX -0,61%
ANGLOGOLD ASH
54,850 USD NYSE -1,73%
BARRICK MINING
32,650 CAD TSX -0,58%
GOLD FIELDS
25,700 EUR Tradegate +0,78%
GOLD FIELDS SP ADR
29,810 USD NYSE -1,45%
HARMONY GOLD MIN
13,150 EUR Tradegate -1,13%
HARMONY GOLD SP ADR
15,300 USD NYSE -1,10%
KINROSS GOLD
26,140 CAD TSX -0,34%
NEWMONT
68,384 USD NYSE -0,27%
Or
3 336,90 USD Six - Forex 1 -0,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

