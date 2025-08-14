Les mineurs d'or chutent alors que les données américaines chaudes soulèvent le dollar

14 août - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la chute des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,6% à 3 334,19 $ l'once

** Le prix de l'or a baissé alors que les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, et la baisse des demandes d'allocations chômage ont stimulé le dollar et les rendements du Trésor, réduisant ainsi les chances d'une réduction importante des taux d'intérêt en septembre

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont chacune baissé de façon marginale

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N baissent de 1 % à 1,7 %

** Les minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO en baisse de 0,7%