Les mineurs d'or chutent alors que le lingot s'éloigne de son niveau record
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,5% à 3 541,70 $ l'once

** Le prix de l'or a légèrement baissé , s'éloignant d'un niveau record, les investisseurs bloquant leurs profits, tandis que l'attention se porte sur les données clés de l'emploi aux États-Unis pour un meilleur aperçu de la politique de taux de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières chutent, Newmont

NEM.N marginalement et Barrick Mining B.N d'environ 1%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater

SBSW.N chutent de 1,6% à ~4%

** Les minières canadiennes en baisse: Agnico Eagle Mines

AEM.N 1,4% et Kinross Gold KGC.N marginalement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
205,260 CAD TSX +0,82%
AGNICO EAGLE MIN
148,730 USD NYSE +0,70%
ANGLOGOLD ASH
59,340 USD NYSE +2,06%
BARRICK MINING
37,430 CAD TSX +0,67%
GOLD FIELDS
29,500 EUR Tradegate -2,64%
GOLD FIELDS SP ADR
34,980 USD NYSE +1,75%
HARMONY GOLD MIN
12,950 EUR Tradegate -0,77%
HARMONY GOLD SP ADR
15,080 USD NYSE +5,57%
KINROSS GOLD
30,120 CAD TSX +1,86%
KINROSS GOLD
21,820 USD NYSE +1,70%
NEWMONT
75,435 USD NYSE -0,55%
Or
3 541,70 USD Six - Forex 1 -0,50%
SIBANYE SP ADR
8,565 USD NYSE +3,38%
SIBANYE STILLW
1,780 EUR Tradegate -3,52%
SIBANYE STILLW
2,2799 USD OTCBB +5,55%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Des policiers enquêtent près de l'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Portugal: le bilan grimpe à 17 morts après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne
    information fournie par AFP 04.09.2025 12:22 

    Le Portugal observe un deuil national jeudi, au lendemain du spectaculaire déraillement d'un funiculaire de Lisbonne emprunté par de nombreux touristes, qui a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont des étrangers. - Que s'est-il passé? La justice a annoncé l'ouverture ... Lire la suite

  • Amundi
    Le statu quo, ou pourquoi ne rien faire vous coûte cher
    information fournie par Amundi 04.09.2025 12:19 

    Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite

  • Le PDG de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan stratégique
    Mediobanca réitère son opposition à l'offre de Monte dei Paschi
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:18 

    La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite

  • Des ferries sur le Bosphore à Istanbul, le 29 août 2025 en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )
    Le ferry d'Istanbul, transport amoureux entre deux continents
    information fournie par AFP 04.09.2025 12:09 

    Les ferries blancs qui glissent sur le bleu du Bosphore, image familière d'Istanbul, résistent à la concurrence des ponts et métros malgré des eaux de plus en plus encombrées. Depuis près de deux siècles, les "vapurs" assurent un trait d'union iconique dans la ... Lire la suite

