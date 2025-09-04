Les mineurs d'or chutent alors que le lingot s'éloigne de son niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/
** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,5% à 3 541,70 $ l'once
** Le prix de l'or a légèrement baissé , s'éloignant d'un niveau record, les investisseurs bloquant leurs profits, tandis que l'attention se porte sur les données clés de l'emploi aux États-Unis pour un meilleur aperçu de la politique de taux de la Réserve fédérale
** Les principales sociétés minières chutent, Newmont
NEM.N marginalement et Barrick Mining B.N d'environ 1%
** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater
SBSW.N chutent de 1,6% à ~4%
** Les minières canadiennes en baisse: Agnico Eagle Mines
