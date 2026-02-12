 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or baissent alors que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis compensent les tensions sur l'Iran
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 février - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,4 % à 5 059,87 $ l'once

** Les prix ont légèrement baissé alors que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis qui ont atténué les espoirs de réduction des taux à court terme de la Réserve Fédérale ont compensé la demande de valeur refuge stimulée par les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran

** Les mineurs Newmont NEM.N sont en baisse marginale et Barrick Mining ABX.TO B.N en baisse de 1,3%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFIJ.J GFI.N chute de 1,5 %, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N et Harmony Gold HARJ.J HMY.N reculent chacun légèrement

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO est en légère baisse, Kinross Gold K.TO chute de 1,2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
296,290 CAD TSX +0,56%
BARRICK MINING
64,890 CAD TSX +0,15%
GOLD FIELDS
47,500 EUR Tradegate -0,21%
GOLD FIELDS SP ADR
56,810 USD NYSE -0,83%
HARMONY GOLD MIN
18,050 EUR Tradegate -0,55%
HARMONY GOLD SP ADR
21,720 USD NYSE +0,39%
KINROSS GOLD
46,920 CAD TSX -0,87%
NEWMONT
124,700 USD NYSE +0,10%
Or
5 066,62 USD Six - Forex 1 -0,36%
SIBANYE SP ADR
17,640 USD NYSE +0,54%
SIBANYE STILLW
3,670 EUR Tradegate -1,34%
SIBANYE STILLW
4,3800 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Satellites internet: Amazon Leo continuera de lancer avec son concurrent SpaceX
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 17:03 

    Amazon Leo, qui a pris du retard dans le déploiement de sa constellation de satellites, continuera de lancer avec la société SpaceX de son concurrent Elon Musk et espère fournir l'internet haut débit à une partie de l'Europe avant la fin 2026, a déclaré jeudi une ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    Immobilier: le marché de l'ancien "décevant" en janvier aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 17:02 

    Les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après des données professionnelles publiées jeudi. Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers ... Lire la suite

  • Bruno Retailleau le 14 janvier 2025. ( AFP / Loic VENANCE )
    Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle
    information fournie par AFP 12.02.2026 17:01 

    Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "Je tenais à t'informer ... Lire la suite

  • Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, à Bruxelles le 16 octobre 2025. ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE en Algérie pour accélérer son approvisionnement en gaz
    information fournie par AFP 12.02.2026 16:51 

    Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, s'est rendu à Alger jeudi pour accélérer l'approvisionnement en gaz algérien de l'Union européenne, qui s'efforce de diversifier ses partenariats pour pallier l'interdiction progressive du gaz russe. "Cette réunion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank