Les mineurs d'or baissent alors que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis compensent les tensions sur l'Iran

(Mises à jour)

12 février - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,4 % à 5 059,87 $ l'once

** Les prix ont légèrement baissé alors que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis qui ont atténué les espoirs de réduction des taux à court terme de la Réserve Fédérale ont compensé la demande de valeur refuge stimulée par les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran

** Les mineurs Newmont NEM.N sont en baisse marginale et Barrick Mining ABX.TO B.N en baisse de 1,3%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFIJ.J GFI.N chute de 1,5 %, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N et Harmony Gold HARJ.J HMY.N reculent chacun légèrement

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO est en légère baisse, Kinross Gold K.TO chute de 1,2%