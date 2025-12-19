 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or augmentent et le lingot s'apprécie en raison de la force du dollar
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse du prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,27 % à 4 342,82 $ l'once

** Les prix augmentent alors que le renforcement du dollar américain et l'augmentation des rendements du Trésor ont réduit la demande pour le métal sans rendement, bien que le lingot soit toujours prêt pour un gain hebdomadaire

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 1,3 % et de 2,4 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N en hausse de 1,7 %, Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 3,6 % et Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,2 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO en hausse de 3,2% et 2,3%, respectivement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
240,850 CAD TSX +3,60%
BARRICK MINING
62,240 CAD TSX +2,86%
GOLD FIELDS SP ADR
45,320 USD NYSE +2,63%
HARMONY GOLD SP ADR
20,505 USD NYSE +0,98%
KINROSS GOLD
39,380 CAD TSX +2,02%
NEWMONT
101,530 USD NYSE +2,20%
Or
4 346,89 USD Six - Forex 1 +0,33%
SIBANYE SP ADR
14,460 USD NYSE +3,95%
