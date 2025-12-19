Les mineurs d'or augmentent et le lingot s'apprécie en raison de la force du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse du prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,27 % à 4 342,82 $ l'once

** Les prix augmentent alors que le renforcement du dollar américain et l'augmentation des rendements du Trésor ont réduit la demande pour le métal sans rendement, bien que le lingot soit toujours prêt pour un gain hebdomadaire

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 1,3 % et de 2,4 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N en hausse de 1,7 %, Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 3,6 % et Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,2 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO en hausse de 3,2% et 2,3%, respectivement