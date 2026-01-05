Les mineurs d'or augmentent après que la capture de Maduro a alimenté la demande de valeurs sûres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 2 % à 4 418,7 $ l'once

** Les prix ont grimpé de et se sont rapprochés de leur record, l'agitation géopolitique provoquée par l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis ayant déclenché une fuite vers la sécurité

** L'or bénéficie de l'escalade entre les États-Unis et le Venezuela au cours du week-end. Cela a augmenté la demande pour le métal précieux qui est une valeur refuge, car cela ajoute aux incertitudes avec lesquelles les acteurs du marché sont déjà aux prises", a déclaré Zain Vawda, analyste chez MarketPulse by OANDA

** Le principal mineur Newmont NEM.N augmente de 2% et Barrick Mining ABX.TO B.N gagne 2,5%

** Les actions cotées aux Etats-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 2,2%, Harmony Gold HMY.N augmente de 3% et Sibanye Stillwater SBSW.N progresse de ~6%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 2,3% et Kinross Gold K.TO gagne ~2%