Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un niveau record après la publication de données peu encourageantes sur l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

5 septembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/ ** L'or au comptant XAU= atteint un record de 3 596,76 $ l'once; dernière hausse de 1,3% ** Le prix de l'or a augmenté après qu'un rapport sur l'emploi aux États-Unis ait renforcé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alimentant un nouvel élan pour la hausse fulgurante du lingot

** Le métal précieux n'offre pas de rendement et se comporte généralement bien dans un environnement de taux d'intérêt bas ** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 2,4 % et d'environ 2,7 % ** Les actions de la société minière sud-africaine Harmony Gold

HMY.N augmentent de 2,7 %, Gold Fields GFI.N augmente de 3,8 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,1 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N augmente de 7,5 % ** Le mineur canadien Kinross Gold K.TO augmente de ~2,1% et Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de ~2%