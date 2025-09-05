Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un niveau record après la publication de données peu encourageantes sur l'emploi aux États-Unis

5 septembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= atteint un record de 3 578,98 $ l'once; dernière hausse de 0,9%

** Le prix de l'or a augmenté après qu'un rapport sur l'emploi aux États-Unis ait renforcé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alimentant un nouvel élan pour la hausse fulgurante de l'or

** Le métal précieux n'offre pas de rendement et se comporte généralement bien dans un environnement de faibles taux d'intérêt ** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 1,5 % et 2,1 % ** Le mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N progresse de ~1,8 %, Gold Fields GFI.N augmente de 5,4 %, AngloGold Ashanti

AU.N gagne 3,5 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 7,4 % ** Le mineur canadien Kinross Gold KGC.N gagne 2,2% et Agnico Eagle Mines AEM.N augmente de 2,5%