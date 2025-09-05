 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 692,93
-0,08%
Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un niveau record après la publication de données peu encourageantes sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

5 septembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= atteint un record de 3 578,98 $ l'once; dernière hausse de 0,9%

** Le prix de l'or a augmenté après qu'un rapport sur l'emploi aux États-Unis ait renforcé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alimentant un nouvel élan pour la hausse fulgurante de l'or

** Le métal précieux n'offre pas de rendement et se comporte généralement bien dans un environnement de faibles taux d'intérêt ** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 1,5 % et 2,1 % ** Le mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N progresse de ~1,8 %, Gold Fields GFI.N augmente de 5,4 %, AngloGold Ashanti

AU.N gagne 3,5 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 7,4 % ** Le mineur canadien Kinross Gold KGC.N gagne 2,2% et Agnico Eagle Mines AEM.N augmente de 2,5%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
207,780 CAD TSX +1,25%
AGNICO EAGLE MIN
150,450 USD NYSE +1,37%
ANGLOGOLD ASH
59,498 USD NYSE +2,60%
BARRICK MINING
38,600 CAD TSX +2,50%
GOLD FIELDS
29,600 EUR Tradegate +2,42%
GOLD FIELDS SP ADR
34,458 USD NYSE +3,18%
HARMONY GOLD MIN
12,300 EUR Tradegate +2,07%
HARMONY GOLD SP ADR
14,385 USD NYSE +2,68%
KINROSS GOLD
30,340 CAD TSX +2,02%
KINROSS GOLD
21,955 USD NYSE +2,12%
NEWMONT
76,480 USD NYSE +2,11%
Or
3 595,35 USD Six - Forex 1 +1,36%
SIBANYE SP ADR
8,575 USD NYSE +6,19%
SIBANYE STILLW
1,830 EUR Tradegate +4,87%
SIBANYE STILLW
2,0800 USD OTCBB +2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

