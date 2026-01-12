 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or américains s'envolent alors que le lingot bat le record de 4 600 dollars
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis grimpent dans les échanges de pré-marché alors que le métal précieux franchit pour la première fois la barre des 4 600 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= bondit de 1,9 % à 4 956,32 $ l'once; le lingot a atteint un record de 4 600,33 $ plus tôt dans la journée GOL/

** Les investisseurs se sont rués sur les valeurs refuges dans un contexte d'incertitudes géopolitiques accrues et d'une enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 2,7 % tandis que Barrick Mining B.N a grimpé de 2,8 %

** Agnico Eagle Mining AEM.N , Kinross Gold KGC.N et Anglogold Ashanti AU.N bondissent de 2,5% à 4,7%

** L'argent au comptant XAG= atteint également un record à 84,60 $ l'once

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
191,120 USD NYSE +2,48%
ANGLOGOLD ASH
92,280 USD NYSE +1,31%
Argent
84,24 USD Six - Forex 1 +5,41%
BARRICK MINING
66,520 CAD TSX +1,11%
KINROSS GOLD
31,240 USD NYSE +1,07%
NEWMONT
109,000 USD NYSE +1,97%
Or
4 593,38 USD Six - Forex 1 +1,85%
