Les mineurs d'or américains s'envolent alors que le lingot bat le record de 4 600 dollars

12 janvier - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis grimpent dans les échanges de pré-marché alors que le métal précieux franchit pour la première fois la barre des 4 600 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= bondit de 1,9 % à 4 956,32 $ l'once; le lingot a atteint un record de 4 600,33 $ plus tôt dans la journée GOL/

** Les investisseurs se sont rués sur les valeurs refuges dans un contexte d'incertitudes géopolitiques accrues et d'une enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 2,7 % tandis que Barrick Mining B.N a grimpé de 2,8 %

** Agnico Eagle Mining AEM.N , Kinross Gold KGC.N et Anglogold Ashanti AU.N bondissent de 2,5% à 4,7%

** L'argent au comptant XAG= atteint également un record à 84,60 $ l'once