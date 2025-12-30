 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent se redressent alors que le métal remonte après une chute brutale depuis un niveau record
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent étendent leurs gains avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 5% à 75,83 $ l'once

** Les prix ont atteint leur plus haut niveau historique de 83,62 $ lundi avant d'enregistrer leur plus forte baisse journalière depuis août 2020

** "`La liquidation d'hier portait la marque de prises de bénéfices et d'un repositionnement avant le Nouvel An... Les acheteurs sont susceptibles de revenir car les conditions structurelles de ce rallye - un dollar américain plus faible et une incertitude géopolitique continue - demeurent", a déclaré Zain Vawda, analyste chez MarketPulse by OANDA

** Hecla Mining HL.N augmente de 3% et Coeur Mining

CDE.N de 3,1%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Endeavour Silver EXK.N EDR.TO augmentent de 2,6 % et Silvercorp Metals SVM.N SVM.TO augmentent de 2,8 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent respectivement de 4,3% et ~4%

Valeurs associées

Argent
76,25 USD Six - Forex 1 +5,64%
COEUR MINING
18,340 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
13,110 CAD TSX 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,580 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
19,205 USD NYSE 0,00%
Or
4 390,04 USD Six - Forex 1 +1,37%
SILVERCORP METAL
11,350 CAD TSX 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank