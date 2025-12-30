Les mineurs d'argent se redressent alors que le métal remonte après une chute brutale depuis un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent étendent leurs gains avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 5% à 75,83 $ l'once

** Les prix ont atteint leur plus haut niveau historique de 83,62 $ lundi avant d'enregistrer leur plus forte baisse journalière depuis août 2020

** "`La liquidation d'hier portait la marque de prises de bénéfices et d'un repositionnement avant le Nouvel An... Les acheteurs sont susceptibles de revenir car les conditions structurelles de ce rallye - un dollar américain plus faible et une incertitude géopolitique continue - demeurent", a déclaré Zain Vawda, analyste chez MarketPulse by OANDA

** Hecla Mining HL.N augmente de 3% et Coeur Mining

CDE.N de 3,1%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Endeavour Silver EXK.N EDR.TO augmentent de 2,6 % et Silvercorp Metals SVM.N SVM.TO augmentent de 2,8 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent respectivement de 4,3% et ~4%