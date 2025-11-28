Les mineurs d'argent s'envolent, le métal atteignant un niveau record en raison des espoirs de baisse des taux d'intérêt

(Mises à jour)

28 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** Les mineurs d'argent gagnent après que le métal XAG= ait atteint un record de 55,08 $/once sur l'optimisme d'une possible réduction des taux de la Réserve fédérale en décembre

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,5% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,6%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 3 %, Pan American Silver PAAS.TO en hausse de 3,6 % et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,7 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 3 % et 3,2 %, respectivement