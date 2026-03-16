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Les mineurs d'argent reculent face à la baisse des prix des métaux
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions américaines des sociétés minières d'argent reculent avant l'ouverture du marché, dans le sillage de la baisse des prix du métal GOL/ ** L'argent au comptant XAG= a baissé de 3,9 % à 77,35 $ l'once, sous la pression des craintes d'inflation qui pourraient inciter les principales banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, à adopter une position plus ferme en matière de politique

** La Fed se réunira cette semaine pour une réunion de politique monétaire de deux jours, au cours de laquelle on s'attend généralement à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt inchangés

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 3,1 % et 3,9 %, respectivement

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N chute de 4,4%; Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N en baisse de 3,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 3,6% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 3,8%

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