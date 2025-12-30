Les mineurs d'argent progressent, le métal se redressant après une chute brutale par rapport à son niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 décembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= était en hausse de 3,3 % à 74,61 $ l'once
** Les prix ont atteint un sommet historique de 83,62 $ au cours de la session précédente, avant d'enregistrer sa plus grande perte journalière depuis août 2020
** Hecla Mining HL.N augmente de 2,3% et Coeur Mining
CDE.N de 2,1%
** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Endeavour Silver EXK.N EDR.TO augmentent de 2,1 % et Silvercorp Metals SVM.N SVM.TO augmente de 2,4 %
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent respectivement de 2,2% et 2,4%
