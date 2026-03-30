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Les mineurs d'argent progressent grâce à la hausse des prix des métaux
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'argent sont en hausse en début de marché, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,8% à 70,81 dollars l'once, grâce à la chasse aux bonnes affaires

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en hausse de 2% et 2,6%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N en hausse de 1,7% et Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N en hausse de 1,9%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P grimpe de 1,4 % et iShares Silver Trust ETF SLV.P gagne 1,5 %

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