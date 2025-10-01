 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 929,59
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent progressent grâce à la faiblesse du dollar américain et aux espoirs de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain en avant-Bourse, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,5% à 47,39 dollars l'once, un plus haut de plus de 14 ans, grâce à un dollar américain plus faible et aux attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci

** L'indice du dollar .DXY a baissé de 0,2% par rapport à ses pairs, atteignant son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine USD/

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,2% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 2,3% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 2,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,4% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
47,31 USD Six - Forex 1 +1,31%
COEUR MINING
18,750 USD NYSE +0,08%
ENDEAVOUR SILVER
10,910 CAD TSX -1,09%
ENDEAVOUR SILVER
7,835 USD NYSE -1,14%
HECLA MINING
12,110 USD NYSE +1,89%
SILVERCORP METAL
8,780 CAD TSX +0,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

