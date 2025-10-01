Les mineurs d'argent progressent grâce à la faiblesse du dollar américain et aux espoirs de réduction des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain en avant-Bourse, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,5% à 47,39 dollars l'once, un plus haut de plus de 14 ans, grâce à un dollar américain plus faible et aux attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci

** L'indice du dollar .DXY a baissé de 0,2% par rapport à ses pairs, atteignant son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine USD/

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,2% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 2,3% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 2,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,4% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,1%