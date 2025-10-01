Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar américain et à l'optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
1er octobre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,1% à 47,65 dollars l'once, un plus haut de plus de 14 ans, grâce à un dollar américain plus faible et à des données sur l'emploi plus faibles qui renforcent les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci
** Hecla Mining HL.N en hausse de ~3% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 1,7%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 6,2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 7%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,2% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,2%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer