 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,91
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent progressent alors que l'espoir d'une baisse des taux de la Fed grandit
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,5% à 52,19 dollars l'once , après que les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine le mois prochain ont maintenu le lingot non productif comme un actif favori.

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,7% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,4%

** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2,4% et Endeavour Silver EDR.TO en hausse d'environ 3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,4% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 1,3%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
52,88 USD Six - Forex 1 +2,80%
COEUR MINING
15,755 USD NYSE +4,51%
ENDEAVOUR SILVER
11,590 CAD TSX +5,08%
HECLA MINING
15,705 USD NYSE +4,73%
SILVERCORP METAL
9,840 CAD TSX +2,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank