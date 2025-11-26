Les mineurs d'argent progressent alors que l'espoir d'une baisse des taux de la Fed grandit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,5% à 52,19 dollars l'once , après que les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine le mois prochain ont maintenu le lingot non productif comme un actif favori.
** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,7% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 3,4%
** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2,4% et Endeavour Silver EDR.TO en hausse d'environ 3%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,4% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 1,3%
