Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix au comptant dépassent 70 dollars pour la première fois
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

23 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché mardi, alors que le métal blanc étend son rallye pour atteindre 70 dollars l'once pour la première fois GOL/

** L'argent au comptant XAG= était en hausse de 1,5% à 70,06 dollars l'once à 1314 GMT, après avoir atteint un record historique de 70,18 dollars l'once GOL/

** Le prix de l'argent augmente en raison de la forte demande industrielle et d'investissement, du resserrement des stocks, des tensions géopolitiques et des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,1% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,6%

** Les actions américaines des sociétés minières canadiennes Endeavour Silver EXK.N EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.N

SVM.TO gagnent respectivement 1,5 % et 1,7 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse d'environ 1,9% chacun

Valeurs associées

Argent
69,31 USD Six - Forex 1 +0,35%
COEUR MINING
18,885 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
13,610 CAD TSX 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,895 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
20,510 USD NYSE 0,00%
SILVERCORP METAL
12,280 CAD TSX 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

