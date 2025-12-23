Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix au comptant dépassent 70 dollars pour la première fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

23 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché mardi, alors que le métal blanc étend son rallye pour atteindre 70 dollars l'once pour la première fois GOL/

** L'argent au comptant XAG= était en hausse de 1,5% à 70,06 dollars l'once à 1314 GMT, après avoir atteint un record historique de 70,18 dollars l'once GOL/

** Le prix de l'argent augmente en raison de la forte demande industrielle et d'investissement, du resserrement des stocks, des tensions géopolitiques et des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,1% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,6%

** Les actions américaines des sociétés minières canadiennes Endeavour Silver EXK.N EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.N

SVM.TO gagnent respectivement 1,5 % et 1,7 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse d'environ 1,9% chacun