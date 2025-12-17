Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= augmente de 2,5% à 65,39 $ l'once, après avoir touché un plus haut historique de 66,52 $ plus tôt dans la session, prolongeant un rallye alimenté par une offre restreinte, une forte demande industrielle et un intérêt spéculatif croissant

** « L'argent est devenu un objet de spéculation sur les marchés d'options et, fondamentalement, je pense que cela repose sur des vues claires selon lesquelles les perspectives de la demande restent très positives », a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 4 %, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,2 % ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en hausse de ~3%