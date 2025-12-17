 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= augmente de 2,5% à 65,39 $ l'once, après avoir touché un plus haut historique de 66,52 $ plus tôt dans la session, prolongeant un rallye alimenté par une offre restreinte, une forte demande industrielle et un intérêt spéculatif croissant

** « L'argent est devenu un objet de spéculation sur les marchés d'options et, fondamentalement, je pense que cela repose sur des vues claires selon lesquelles les perspectives de la demande restent très positives », a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 4 %, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,2 % ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en hausse de ~3%

Valeurs associées

Argent
65,94 USD Six - Forex 1 +3,42%
COEUR MINING
16,980 USD NYSE +0,53%
ENDEAVOUR SILVER
13,210 CAD TSX +3,12%
HECLA MINING
19,525 USD NYSE +2,63%
SILVERCORP METAL
11,930 CAD TSX +1,02%
© 2025 Thomson Reuters.

