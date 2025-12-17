Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= augmente de 4% à 66,3 $ l'once, après avoir touché un record historique de 66,52 $ plus tôt dans la session, prolongeant un rallye alimenté par une offre restreinte, une forte demande industrielle et un intérêt spéculatif croissant

** L'argent tire l'or vers le haut... il y a une rotation de l'argent de l'or vers l'argent, le platine et le palladium", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

** 70 $/oz (pour l'argent) semble être la prochaine cible logique à court terme", dit Meir

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de ~2%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,1% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~5%