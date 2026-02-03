Sunderland annonce sa nouvelle recrue en plein match

On préférait encore le challenge Wanadoo pour s’occuper à la pause des matchs de foot. Ce lundi soir, Sunderland a annoncé la signature de Nilson Angulo pendant son match de Premier League contre Burnley.

L’attaquant de 22 ans, arrivé du RSC Anderlecht en Belgique, a signé un contrat jusqu’en 2030, avec une option pour une année supplémentaire . Les Black Cats ont officialisé la nouvelle peu après le coup de sifflet de la mi-temps. Les supporters de Sunderland ont donc pu célébrer, en plus de l’avantage de 2-0 à la pause, l’arrivée d’un nouveau joueur dans leur équipe.…

JE pour SOFOOT.com