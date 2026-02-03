Un quartier de Lille se bat pour que son terrain de foot reste en accès libre
Une fois perdu, il faut retrouver le Nord. Face à la décision de la ville de Lille de réduire l’accessibilité du stade Baratte aux clubs et aux associations, c’est ce qu’essaient de faire ces riverains. Regroupés sous la bannière du « collectif stade Baratte libre », ces habitants du quartier Fives plaident pour un plus ample accès à ce terrain.
Une pétition pour un terrain libre
« Nos enfants y ont appris à jouer au foot, nous y courions, nous y pratiquions différents jeux et sports, nous nous y retrouvions, nous nous y rencontrions… librement , explique le texte partagé sur la pétition. Depuis les travaux, ce complexe sportif est désormais le plus souvent fermé, ouvert uniquement aux clubs et associations . » Un foot populaire qui ne l’est plus vraiment.…
SW pour SOFOOT.com
