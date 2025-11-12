Les mineurs d'argent gagnent avant le vote de la Chambre des représentants sur la réouverture du gouvernement américain

12 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de près de 3 % à 52,74 $ l'once

** Les prix augmentent avant le vote de la Chambre des représentants américaine pour rouvrir le gouvernement, ce qui pourrait relancer le flux de données économiques et préparer le terrain pour une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~8%, et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 6,1% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~4% chacun