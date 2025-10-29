Les mineurs d'argent gagnent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed et le discours de Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent en pré-marché, suivant la hausse des prix du métal GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,5% à 48,292 $ l'once, alors que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et que le discours du président Jerome Powell a occupé le devant de la scène
** La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de mercredi, alors que les investisseurs attendent les commentaires prospectifs de Jerome Powell
** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,5% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 5,4%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 5,3% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 3,8%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,5% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,6%
