Les mineurs d'argent chutent, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande de valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 6,5% à 83,63 dollars l'once, la hausse du dollar américain réduisant la demande de valeurs refuges dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient

** Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois, soutenu par une demande ferme et un sentiment de marché prudent

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N ont baissé respectivement de 7,3 % et 6,2 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baissent respectivement de ~6% et 6,6% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P ont tous deux baissé de ~7%