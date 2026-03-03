 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent chutent, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande de valeurs refuges
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 6,5% à 83,63 dollars l'once, la hausse du dollar américain réduisant la demande de valeurs refuges dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient

** Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois, soutenu par une demande ferme et un sentiment de marché prudent

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N ont baissé respectivement de 7,3 % et 6,2 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baissent respectivement de ~6% et 6,6% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P ont tous deux baissé de ~7%

Valeurs associées

Argent
82,16 USD Six - Forex 1 -8,32%
COEUR MINING
26,940 USD NYSE -0,81%
ENDEAVOUR SILVER
17,980 CAD TSX -5,27%
ENDEAVOUR SILVER
13,145 USD NYSE -5,47%
HECLA MINING
24,630 USD NYSE -1,04%
SILVERCORP METAL
18,560 CAD TSX -2,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank