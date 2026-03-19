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Les mineurs d'argent chutent en raison des attentes d'un resserrement de la politique des banques centrales
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 mars - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 10,3 % à 67,54 $ l'once

** Les prix chutent alors que le conflit au Moyen-Orient a augmenté les prix de l'énergie et suscité des inquiétudes sur l'inflation, augmentant les attentes que les banques centrales maintiendront les coûts d'emprunt élevés

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N ont baissé respectivement de 12 % et 10,6 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO chutent respectivement de 13,4% et 12,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P plongent tous deux d'environ 11 %

Banques centrales

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