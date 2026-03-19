Les mineurs d'argent chutent en raison des attentes d'un resserrement de la politique des banques centrales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
19 mars - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= a baissé de 10,3 % à 67,54 $ l'once
** Les prix chutent alors que le conflit au Moyen-Orient a augmenté les prix de l'énergie et suscité des inquiétudes sur l'inflation, augmentant les attentes que les banques centrales maintiendront les coûts d'emprunt élevés
** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur
CDE.N ont baissé respectivement de 12 % et 10,6 %
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO chutent respectivement de 13,4% et 12,5%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P plongent tous deux d'environ 11 %
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