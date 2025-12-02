Les mineurs d'argent chutent en raison de prises de bénéfices, les investisseurs s'attendent à des signaux de réduction des taux de la Fed

(Mises à jour)

2 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 0,4%à 57,42 dollars l'once, après avoir atteint un record historique de 58,83 dollars lundi. Le métal blanc a augmenté de plus de 97% depuis le début de l'année, soutenu par la demande industrielle

** Les prix chutent car les investisseurs ont pris leurs bénéfices après le record de la session précédente, bien que les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale aient fourni un soutien sous-jacent avant les données économiques américaines clés de cette semaine

** Hecla Mining HL.N en baisse de ~2% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de ~4,3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 6% et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 1%