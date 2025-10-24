 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 184,57
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent chutent alors que les prix du métal baissent en raison de prises de bénéfices
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'argent ont baissé en avant-Bourse, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,6% à 48,178 $ l'once et était en voie de connaître sa pire semaine depuis mars, les investisseurs ayant pris des bénéfices avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis

** L'indice du dollar américain .DXY a également augmenté de 0,6% sur la semaine USD/

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 3,3 % et 4,5 %, respectivement

Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chutent de 3,7% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 3,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 1,3% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 1,1%

Valeurs associées

Argent
48,08 USD Six - Forex 1 -1,77%
COEUR MINING
18,965 USD NYSE -0,05%
ENDEAVOUR SILVER
11,280 CAD TSX +0,45%
ENDEAVOUR SILVER
8,065 USD NYSE +0,37%
HECLA MINING
12,935 USD NYSE -0,39%
SILVERCORP METAL
9,020 CAD TSX +1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank