Les mineurs d'argent chutent alors que les prix du métal baissent en raison de prises de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'argent ont baissé en avant-Bourse, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,6% à 48,178 $ l'once et était en voie de connaître sa pire semaine depuis mars, les investisseurs ayant pris des bénéfices avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis

** L'indice du dollar américain .DXY a également augmenté de 0,6% sur la semaine USD/

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 3,3 % et 4,5 %, respectivement

Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chutent de 3,7% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 3,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 1,3% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 1,1%