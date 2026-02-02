 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux fléchissent suite à la hausse des exigences de marge du CME
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'argent sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 3,4% à 81,65 dollars l'once, se remettant d'une chute de 15% plus tôt. Il a perdu environ 33% depuis qu'il a atteint un sommet historique de 121,64 dollars l'once la semaine dernière

** Les prix ont chuté après que la bourse des matières premières CME CME.O ait augmenté les exigences de marge, ce qui a ajouté à la pression de la vente après le selloff de la semaine dernière déclenché par la nomination de Kevin Warsh en tant que nouveau président de la Réserve fédérale américaine

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 3,3 % et 2,7 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chutent de 3,8% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 2,8%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 3% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 3,5%

Valeurs associées

Argent
83,81 USD Six - Forex 1 -1,05%
CME GROUP RG-A
288,9500 USD NASDAQ -0,30%
COEUR MINING
20,435 USD NYSE -16,90%
ENDEAVOUR SILVER
14,860 CAD TSX -16,14%
ENDEAVOUR SILVER
10,935 USD NYSE -16,84%
HECLA MINING
22,510 USD NYSE -14,49%
SILVERCORP METAL
13,710 CAD TSX -16,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

