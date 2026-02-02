Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux fléchissent suite à la hausse des exigences de marge du CME

2 février - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'argent sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 3,4% à 81,65 dollars l'once, se remettant d'une chute de 15% plus tôt. Il a perdu environ 33% depuis qu'il a atteint un sommet historique de 121,64 dollars l'once la semaine dernière

** Les prix ont chuté après que la bourse des matières premières CME CME.O ait augmenté les exigences de marge, ce qui a ajouté à la pression de la vente après le selloff de la semaine dernière déclenché par la nomination de Kevin Warsh en tant que nouveau président de la Réserve fédérale américaine

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 3,3 % et 2,7 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chutent de 3,8% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 2,8%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 3% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 3,5%