Les mineurs d'argent chutent alors que les prix de l'argent sont en baisse avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions des mineurs d'argent ont baissé, suivant la chute des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 4% à 46,58 dollars l'once, les participants au marché attendant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine

** Hecla Mining HL.N en baisse de 5% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de 7,2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO perd 4,7% et Silvercorp Metals SVM.TO est en baisse de 4,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 4,2% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 4,3%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
46,50 USD Six - Forex 1 -4,02%
COEUR MINING
16,900 USD NYSE -9,41%
ENDEAVOUR SILVER
10,510 CAD TSX -7,07%
HECLA MINING
12,065 USD NYSE -6,87%
SILVERCORP METAL
8,440 CAD TSX -6,01%
