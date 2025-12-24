Les mineurs d'argent chutent alors que les prix de l'argent-métal reculent après avoir atteint des sommets inégalés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 0,8% à 70,86 $ l'once, après avoir atteint un record de 72,70 $ ** Les prix chutent alors que l'argent-métal recule légèrement, réduisant une partie de ses gains par rapport au record

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N perdent 3,5%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 3,5 % et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 2,3 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 1,3%