Les mineurs d'argent chutent alors que les prix de l'argent-métal reculent après avoir atteint des sommets inégalés
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 0,8% à 70,86 $ l'once, après avoir atteint un record de 72,70 $ ** Les prix chutent alors que l'argent-métal recule légèrement, réduisant une partie de ses gains par rapport au record

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N perdent 3,5%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 3,5 % et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 2,3 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 1,3%

Valeurs associées

Argent
71,48 USD Six - Forex 1 -0,01%
COEUR MINING
18,245 USD NYSE -4,43%
ENDEAVOUR SILVER
13,160 CAD TSX -3,09%
HECLA MINING
19,520 USD NYSE -3,94%
SILVERCORP METAL
11,540 CAD TSX -2,29%
