Les mineurs d'argent chutent alors que les prix de l'argent baissent en raison de la force du dollar
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 10:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent chutent avant le marché, suivant la chute des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= chute de 2,4 % à 79,33 $ l'once ** Les prix chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que le dollar se renforce avant les données clés sur l'emploi américain attendues cette semaine

** Hecla Mining HL.N en baisse de 2,4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse d'environ 2%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 2,3 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de 1,2 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 2,4%

Valeurs associées

Argent
79,26 USD Six - Forex 1 -2,49%
COEUR MINING
19,635 USD NYSE +5,45%
ENDEAVOUR SILVER
14,610 CAD TSX +8,38%
ENDEAVOUR SILVER
10,580 USD NYSE +8,24%
HECLA MINING
22,255 USD NYSE +12,83%
SILVERCORP METAL
12,760 CAD TSX +5,72%
