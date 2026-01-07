Les mineurs d'argent chutent alors que les prix de l'argent baissent en raison de la force du dollar

7 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent chutent avant le marché, suivant la chute des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= chute de 2,4 % à 79,33 $ l'once ** Les prix chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que le dollar se renforce avant les données clés sur l'emploi américain attendues cette semaine

** Hecla Mining HL.N en baisse de 2,4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse d'environ 2%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 2,3 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de 1,2 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 2,4%