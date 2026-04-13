Les mineurs d'argent chutent alors que les nouvelles tensions entre les États-Unis et l'Iran réduisent les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal GOL/

A** L'argent au comptant XAG= a baissé de 2% à 74,36 $ l'once, alors que les craintes renouvelées d'un conflit plus large au Moyen-Orient, attisées par l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran, ont stimulé les prix du pétrole, alimenté les craintes d'inflation et réduit les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale américaine cette année

** Hecla Mining HL.N chute de 2%, Coeur Mining CDE.N chute de 2,6%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EXK.N et Silvercorp Metals SVM.N chutent respectivement de 2,3% et 4,1%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et l'ETF iShares Silver Trust SLV.P reculent chacun de 2,6 %