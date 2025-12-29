 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 10:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** Les prix reculent après avoir dépassé les 80 dollars l'once plus tôt dans la journée, les investisseurs réalisant des profits

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 5,48% à 74,808 $ l'once, reculant d'un record historique de 83,62 $ atteint plus tôt dans la session

** Hecla Mining HL.N en baisse de 3,4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de ~4%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 2,5% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de ~2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de ~5%

Valeurs associées

Argent
75,32 USD Six - Forex 1 -4,85%
COEUR MINING
19,200 USD NYSE +2,56%
ENDEAVOUR SILVER
13,360 CAD TSX -1,62%
ENDEAVOUR SILVER
10,080 USD NYSE +3,01%
HECLA MINING
20,195 USD NYSE +1,87%
SILVERCORP METAL
11,750 CAD TSX -0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:28 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, le 29 septembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump reçoit Netanyahu pour parler de l'avenir de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 29.12.2025 11:25 

    Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre lundi son allié Donald Trump en Floride pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza, au moment où le passage à sa deuxième phase semble dans l'impasse. Nucléaire iranien, Syrie, désarmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank