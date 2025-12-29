Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** Les prix reculent après avoir dépassé les 80 dollars l'once plus tôt dans la journée, les investisseurs réalisant des profits
** L'argent au comptant XAG= a baissé de 5,48% à 74,808 $ l'once, reculant d'un record historique de 83,62 $ atteint plus tôt dans la session
** Hecla Mining HL.N en baisse de 3,4% et Coeur Mining
CDE.N en baisse de ~4%
** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 2,5% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de ~2%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de ~5%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer