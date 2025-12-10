Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs guettent la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

10 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 0,2% à 60,56 dollars l'once, après avoir atteint un record historique de 61,61 dollars plus tôt dans la session

** Les prix oscillent sous les niveaux record de , les investisseurs réservant leurs profits avant la décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et les remarques du président Jerome Powell plus tard dans la journée

** Coeur Mining CDE.N en baisse de 2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 1,5% et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse marginale

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P tous deux en baisse d'environ 1%