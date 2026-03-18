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Les mineurs d'argent chutent alors que les craintes d'inflation renforcent les paris hawkish de la Fed
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= en baisse de 1,2% à 78,29 dollars l'once

** Les prix chutent alors que les investisseurs évaluent le risque d'une position plus hawkish de la Réserve fédérale américaine, les prix élevés du pétrole augmentant les inquiétudes sur l'inflation

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N ont baissé respectivement de 2,5 % et de 3 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baissent respectivement de 1,5% et 1,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 1,4%

Banques centrales
FED
Inflation

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