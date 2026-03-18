Les mineurs d'argent chutent alors que les craintes d'inflation renforcent les paris hawkish de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= en baisse de 1,2% à 78,29 dollars l'once
** Les prix chutent alors que les investisseurs évaluent le risque d'une position plus hawkish de la Réserve fédérale américaine, les prix élevés du pétrole augmentant les inquiétudes sur l'inflation
** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur
CDE.N ont baissé respectivement de 2,5 % et de 3 %
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baissent respectivement de 1,5% et 1,3%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 1,4%
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