Les mineurs d'argent chutent alors que le métal blanc suit la baisse du lingot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 1,2 % à 23,01 $ l'once, après une hausse de 4 % mercredi

** Les prix baissent , suivant ceux du lingot, alors que les données sur l'emploi aux Etats-Unis, qui ont atténué les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve Fédérale à court terme, ont compensé la demande de valeur refuge stimulée par les tensions géopolitiques

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 3,4 % et 1,2 % respectivement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 3,3%, Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 4,2% et Vizsla Silver VZLA.TO en baisse de 2,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 1,6 % et 1,8 %, respectivement