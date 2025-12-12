Les mineurs d'argent augmentent en suivant des prix records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, alors que le métal blanc se négocie juste à côté du record de jeudi GOL/

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 0,8% à 64,06 $ l'once après avoir atteint un record de 64,32 $ plus tôt dans la séance; en route vers un gain hebdomadaire de 9,3%

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~3%, Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,5%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Endeavour Silver EXK.N EDR.TO en hausse de 2,5 %, Silvercorp Metals SVM.N SVM.TO en hausse de 1,6 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~0,8%