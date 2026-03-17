Comment la guerre en Iran pourrait-elle évoluer ?

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Les 3 scénarios qui se dessinent

Depuis le début de la guerre, les États-Unis et Israël ont deux types d'objectifs distincts : les « incontournables » et les « souhaitables ». Les « incontournables » comprennent l'affaiblissement des capacités balistiques et nucléaires de l'Iran, ainsi que de son appareil militaire et de son régime.

Le changement de régime reste toutefois un objectif « souhaitable » tant pour les États-Unis que pour Israël, même si, pour Israël, ce changement revêt une priorité plus élevée que pour les États-Unis.

En infligeant de graves difficultés économiques, la stratégie militaire de l'Iran vise à amener les États-Unis et Israël à se contenter de leurs objectifs « incontournables » et à renoncer à un changement de régime. Sur la base des données disponibles, nous anticipons que la « phase intense de la guerre », c'est-à-dire le temps nécessaire aux États-Unis et à Israël pour atteindre la plupart de leurs « objectifs incontournables », durera encore quelques semaines. Cela dit, la question de l'élimination de l'uranium hautement enrichi de l'Iran est plus délicate.

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