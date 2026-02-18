 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent augmentent alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques ; les minutes de la Fed en ligne de mire
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:37

18 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= gagne 4,7 % à 76,88 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques, tandis que les marchés attendent également les minutes de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale Américaine, attendues plus tard dans la journée

** Hecla Mining HL.N en hausse de 7,4%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~3%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO gagnent respectivement 1,7% et ~2% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 5,3 % chacun

