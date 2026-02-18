Les mineurs d'argent augmentent alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques ; les minutes de la Fed en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= gagne 4,7 % à 76,88 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques, tandis que les marchés attendent également les minutes de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale Américaine, attendues plus tard dans la journée

** Hecla Mining HL.N en hausse de 7,4%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~3%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO gagnent respectivement 1,7% et ~2% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 5,3 % chacun