Orange bat les attentes en 2025 avec l'Afrique et le Moyen-Orient

Logo de l'opérateur de télécommunications français Orange à Paris

Orange a fait état ‌mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts, ​impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) au-dessus des attentes en 2025, l'opérateur de télécommunications affichant de bonnes performances en Afrique ​et au Moyen-Orient.

Sur l'exercice clos le 31 décembre, Orange a affiché un chiffre ​d'affaires de 40,39 milliards d'euros, ⁠en hausse de 0,9%, au-dessus des attentes des analystes ‌qui attendaient en moyenne 40,22 milliards, selon un consensus compilé par le groupe.

L'EBITDAal du groupe, son ​principal indicateur de ‌rentabilité, croît de 3,8% pour atteindre 12,47 milliards ⁠d'euros en 2025, en hausse de 3,8% sur un an, contre un consensus à 12,44 milliards d'euros.

Dans la zone ⁠Afrique et Moyen-Orient ‌d'Orange, le chiffre d'affaires est en hausse de ⁠12,2% en 2025 tandis que l'EBITDAaL progresse de 13,9%.

"L’Afrique ‌et Moyen-Orient confirme son rôle de moteur de ⁠croissance, enregistrant un onzième trimestre consécutif de croissance ⁠à deux chiffres", ‌a déclaré Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, dans un communiqué.

En ​France, le chiffre d'affaires ‌s'élève à 17,47 milliards d'euros, en recul de 2,1%, le groupe citant le ​poids de "l’évolution structurelle des services aux opérateurs".

Orange affiche également un cash-flow organique de 3,65 milliards d'euros en ⁠2025, légèrement au-dessus des attentes.

Le groupe a par ailleurs proposé un dividende de 0,75 euros par action au titre de l'exercice 2025.

Il doit dévoiler sa nouvelle stratégie jeudi matin lors d'une journée investisseurs.

